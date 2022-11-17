Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Правительство Швеции и Шведские демократы хотят расследовать перезапуск двух закрытых ядерных реакторов на АЭС в Рингхалсе. Но их срок службы подходит к концу, и их уже начали выводить из эксплуатации, о чем в интервью телеканалу SVT заявил генеральный директор АЭС Бьорн Линде.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы думаете, что сможете перезапустить реакторы Рингхалс-1 и Рингхалс-2 и что через несколько лет мы будем производить на них электроэнергию, то это совершенно невозможно», — сказал Линде.

Журналисты пишут, что еще весной прошлого года с АЭС было вывезено ядерное топливо, а сейчас реакторы демонтируются. Так как реакторы предполагается закрыть навсегда, то окончательные работы по демонтажу запланированы на конец 2023 года.

Напомним, что нынешнее правительство Швеции сделало огромную ставку на атомную энергетику, чтобы решить проблему энергообеспечения в стране.

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