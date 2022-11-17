Дохук, Ирак, 17 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Отряды Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией) атаковали базу турецкой армии в регионе Дохук. Об этом 17 ноября сообщает Kurdistan 24.

(сс) Kurdishstruggle Курды

По данным журналистов, курдские партизаны атаковали военный объект на горе Матин с которой открывается вид на ряд регионов провинции Амадия.

Отмечается, что столкновение длилось несколько часов. В ходе боевых действий обе стороны понесли потери, однако итоги столкновения неизвестны.

Предположительно, отряды РПК не смогли захватить объект и были вынуждены отступить. В регионе отмечается активность беспилотников ВВС Турции, которые ведут поиск группы курдских партизан, организовавших нападение.