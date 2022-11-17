Мелитополь, 17 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Массовый обстрел населённых пунктов Запорожской области войсками ВСУ свидетельствует о подготовке эскалации. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По его словам, в результате обстрела два человека погибли, еще 11 получили серьёзные ранения. Число боевиков, перекинутых на запорожское направление с херсонского и криворожского, увеличивается.

«Это классический терроризм со стороны киевского режима, возглавляемого Зеленским», — подчеркнул Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим готовит широкомасштабное наступление на территории Запорожской области, ранее заявлял лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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