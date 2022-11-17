Стокгольм, 17 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В прошлом году в Швеции антидепрессанты прописали почти 33 000 детей. Об этом сообщила радиостанция Ekot.

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По сравнению с ситуацией 15-летней давностей, число детей, принимающих средства по борьбе с депрессией, утроилось.

Наибольшую долю антидепрессантов назначают на острове Готланд. 3% всех детей в возрасте до 18 лет получают антидепрессанты в этом регионе, что вдвое превышает средний показатель по Швеции.

В свою очередь главный врач Мария Нотлинд, у которой взяли интервью журналисты Ekot, объясняет это тем, что доступ к детской и подростковой психиатрии в Швеции в целом является хорошим, и подчеркивает, что медикаментозное лечение является лишь одним из нескольких видом медицинского вмешательства, которое позволяет купировать проблему, не позволяя ей вылиться в рост случаев самоубийств.