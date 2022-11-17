17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.

Оксана Переможенко, , 13:17 — REGNUM СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, соответствующая запись появилась в базе данных спецслужбы киевского режима.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что глава Чечни нигде не скрывается, чтоб его разыскивать. Другие с юмором добавили, что представителям Киева стоило бы быть поосторожнее, ведь Кадыров может и сам их найти.

«Посмотрим, кто кого первый найдет», — шутит один из участников обсуждения.

«Так он уже приезжал же, где вы были?» — с сарказмом поинтересовался I.

«Они хорошо подумали?» — смеется Ирина.

«Как можно объявить в розыск человека, который не скрывается?» — в недоумении LaNa.

«Куда бежать будете, когда найдёте?» — с сарказмом задался вопросом dr. Lecter.

«Он обязательно придет… Но, как обычно, они заранее свалят…» — добавил Temik560 I.

«Ну-ну. Шойгу они уже приглашали на следствие. Сейчас помалкивают», — отметила Елена Николаевна.

«Звали Шойгу, приехал, обиделись. Теперь зовут Рамзана, опять недовольные будут», — иронизирует Natalia Z.

«Горе тому, кто его найдёт…» — прокомментировала Алла.

«Эх, это тот случай, когда надо бояться своих желаний», — задумалась Марина М.

«Странные люди, может, у них со зрением проблемы?» — в недоумении Юлия Ц.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

«А мы даже [начальника главного управления разведки киевского режима Кирилла] Буданова в розыск не объявляем! Мы точно знаем, где он находится!» — смеется Янина.

«Пускай в Грозном поищут», — призвал Андрей П.

«Рамзан обязательно приедет в Киев! Только вот показания давать будет не он, а ему!» — добавил Sergei B.

«Главное при розыске Рамзана Кадырова — не попасться ему на глаза!» — пошутил Александр V.

«А чего его искать? Он вас сам найдёт», — пишет Len_Ok. V.

«Значит, всё правильно делает…» — отметила Ирина.

«Да пусть в Грозный едут, чего его в розыск объявлять? Он не прячется, как Зеля, за спинами охранников-англосаксов», — добавила Татьяна.

«Даже не знаю, будут они рады его появлению в Киеве», — смеется Александр.

«Интересно, а СБУ куда будет эвакуироваться при приезде Кадырова в Киев, ведь он реально может приехать», — подытожил Serg.

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