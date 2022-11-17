Якутск, , 12:30 — REGNUM Из Якутии продолжают уезжать люди, профессии которых востребованы. Чтобы остановить отток ценных кадров, необходимо предпринять ряд мер, в том числе снизить цены на электричество, заявил ИА SakhaDay 17 ноября депутат Госсобрания республики, лидер регионального отделения партии ЛДПР Гаврил Парахин.

Отток населения

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«Самое главное — нужно отменить налоги на 5-10 лет на Дальнем Востоке. И тогда к нам потянутся кадры, предприниматели с семьями, и молодые перспективные люди не будут уезжать. Если мы их не удержим, то республика не сможет полноценно развиваться. Ведь самое главное — это человеческий капитал», — отметил он.

Гаврил Парахин назвал заявления о том, что население региона приближается к миллиону человек, оптимистичными. По его мнению, такая тенденция наблюдалась в конце 2021 года, но сейчас ситуация меняется в худшую сторону. Даже хорошие показатели рождаемости могут не повлиять на увеличение оттока жителей из республики, предположил политик. По его данным, люди уезжают чаще всего в Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву и Краснодарский край.

«Сегодня республиканская власть сама наступает на грабли и делает все, чтобы из республики уезжали ценные кадры. Людям, способным внести вклад в социально-экономическое развитие, не дают возможности работы. Из-за того, что некому работать и срываются нацпроекты. Мы когда-то мечтали о том, чтобы центр давал нам деньги. Сегодня денег дают столько, что в конечном итоге республика освоить их не может. А почему? Потому что уезжают местные жители. И это сильные люди, которые могут развивать нашу республику. И их можно понять, поскольку реальная средняя зарплата в Якутии ниже, чем в перечисленных городах», — сказал Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения, заявляла в сентябре министр экономики республики Майя Данилова. Она назвала республику практически единственным субъектом Дальнего Востока, из которого перестало уезжать население.