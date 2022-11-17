В Якутии срывают сроки по нацпроектам из-за оттока населения — мнение
Якутск, 17 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Из Якутии продолжают уезжать люди, профессии которых востребованы. Чтобы остановить отток ценных кадров, необходимо предпринять ряд мер, в том числе снизить цены на электричество, заявил ИА SakhaDay 17 ноября депутат Госсобрания республики, лидер регионального отделения партии ЛДПР Гаврил Парахин.
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Гаврил Парахин назвал заявления о том, что население региона приближается к миллиону человек, оптимистичными. По его мнению, такая тенденция наблюдалась в конце 2021 года, но сейчас ситуация меняется в худшую сторону. Даже хорошие показатели рождаемости могут не повлиять на увеличение оттока жителей из республики, предположил политик. По его данным, люди уезжают чаще всего в Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву и Краснодарский край.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения, заявляла в сентябре министр экономики республики Майя Данилова. Она назвала республику практически единственным субъектом Дальнего Востока, из которого перестало уезжать население.