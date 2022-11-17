Ярославль, 17 ноября 2022, 16:21 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов похищал деньги из бюджета города через помощников на общественных началах. Об этом заявила сторона обвинения в первый день судебного заседания по уголовному делу против бывшего народного избранника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Формально депутаты муниципалитета Ярославля работают бесплатно. При этом депутат может получать из бюджета компенсацию своих затрат на депутатскую работу. Одна из таких затрат — работа «помощников на общественных началах». Для получения денег из бюджета достаточно только расписки помощника в получении денег от депутата. По версии следствия, Таганов заявлял в муниципалитет расписки о выплатах помощникам с завышенными суммами.
В месяц помощник может получить до 25 тысяч рублей. По версии обвинения, две помощницы депутата писали расписки на одну сумму, а получали значительно меньшую. Таким образом депутат зарабатывал в месяц около 20 тысяч. Впоследствии помощницы дали показания, на основании которых было возбуждено дело против народного избранника. Сам бывший депутат свою вину отрицает.
Сейчас депутата обвиняют в мошенничестве. Его вину или невиновность определит суд.
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