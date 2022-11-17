Ярославль, 17 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов похищал деньги из бюджета города через помощников на общественных началах. Об этом заявила сторона обвинения в первый день судебного заседания по уголовному делу против бывшего народного избранника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Алексей Таганов в суде

Формально депутаты муниципалитета Ярославля работают бесплатно. При этом депутат может получать из бюджета компенсацию своих затрат на депутатскую работу. Одна из таких затрат — работа «помощников на общественных началах». Для получения денег из бюджета достаточно только расписки помощника в получении денег от депутата. По версии следствия, Таганов заявлял в муниципалитет расписки о выплатах помощникам с завышенными суммами.

«Таганов заявлял в бухгалтерию муниципалитета документы об оплате труда своих помощников в большем размере, чем в действительности он им оплачивал. Разницу он себе присваивал. В общей сложности 662 тысячи рублей, что является крупным размером», — рассказал перед заседанием прокурор Александр Барабанов.

В месяц помощник может получить до 25 тысяч рублей. По версии обвинения, две помощницы депутата писали расписки на одну сумму, а получали значительно меньшую. Таким образом депутат зарабатывал в месяц около 20 тысяч. Впоследствии помощницы дали показания, на основании которых было возбуждено дело против народного избранника. Сам бывший депутат свою вину отрицает.

«Свою вину я не признаю. И в такой ситуации, в которой оказался я, может оказаться любой депутат муниципалитета. Давайте дождёмся окончания и когда будут расставлены все точки над «i», тогда всё будет понятно и ясно, кому это нужно», — рассказал Алексей Таганов журналистам перед судебным заседанием.

Сейчас депутата обвиняют в мошенничестве. Его вину или невиновность определит суд.