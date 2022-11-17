Тбилиси, 17 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ереван считает одним и важнейших приоритетов внешней политики развитие добрососедских отношений с Тбилиси. Об этом 17 ноября заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян во время визита в Грузию.

(сс) Словик. lib.utexas.edu Этнолингвистические группы на Кавказе

«Мы заинтересованы в установлении стратегических отношений с Грузией. Армяно-грузинские исторические отношения основаны на общих ценностях», — сказал Симонян.

Он заявил, что на встрече депутатов двух стран в Тбилиси обсуждали двусторонние отношения в образовании, культуре, транспорте и в других сферах. Спикер армянского парламента также сообщил, что он затронул вопросы региональной безопасности в беседе с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.

Стоит отметить, что накануне между комитетами по внешним связям парламентов Грузии и Армении в Тбилиси был подписан меморандум о сотрудничестве.