Джакарта, 17 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вылетел в Таиланд, чтобы принять участие в 29-й встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, сообщает Antara.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Я с первой леди и делегацией направляюсь в Бангкок, Таиланд. Я буду присутствовать на серии встреч на высшем уровне АТЭС, 18 ноября 2022 года», — заявил президент Индонезии в заявлении для прессы перед вылетом в Таиланд.

Джоко Видодо заявил, что саммит АТЭС станет последним международным мероприятием после саммита АСЕАН и саммита G20.

Президент Индонезии пояснил, что главным фокусом Индонезии на саммите АТЭС станет поощрение инклюзивной и устойчивой экономики. Цифровая трансформация зелёной экономики является приоритетом для Индонезии.

По словам президента Индонезии, представляя почти 3 млрд человек и 60% мирового ВВП, АТЭС должен продолжать оставаться двигателем экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение саммита G20 способствовало росту экономики острова Бали, которая выросла на 8,1% в третьем квартале 2022 года.

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