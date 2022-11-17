Мальмё, Швеция, , 12:23 — REGNUM Существует «реальный риск» того, что в ближайшие зимние месяцы в некоторых частях Сконе (самый южный лэн Швеции) придется на короткое время отключать электричество. Об этом предупреждает общенациональный оператор Svenska Kraftnät, пишет газета Sydsvenskan.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предупреждение о нехватке электроэнергии поступило, несмотря на падение цен на электроэнергию и снижение потребления электроэнергии.

«Это связано с тем, что внешние факторы сложились таким образом, что этой зимой Швеция не может рассчитывать на импорт электроэнергии в том же объеме, что и в предыдущие зимы», — говорится на сайте компании Svenska kraftnät.

Напомним, что в Сконе в последнее время традиционно наблюдаются высокие цены на электроэнергию в масштабах всей Швеции.