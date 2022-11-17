Мальмё, Швеция, 17 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Существует «реальный риск» того, что в ближайшие зимние месяцы в некоторых частях Сконе (самый южный лэн Швеции) придется на короткое время отключать электричество. Об этом предупреждает общенациональный оператор Svenska Kraftnät, пишет газета Sydsvenskan.

Швеция
Швеция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предупреждение о нехватке электроэнергии поступило, несмотря на падение цен на электроэнергию и снижение потребления электроэнергии.

«Это связано с тем, что внешние факторы сложились таким образом, что этой зимой Швеция не может рассчитывать на импорт электроэнергии в том же объеме, что и в предыдущие зимы», — говорится на сайте компании Svenska kraftnät.

Напомним, что в Сконе в последнее время традиционно наблюдаются высокие цены на электроэнергию в масштабах всей Швеции.