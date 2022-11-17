Луганск, , 12:20 — REGNUM За месяц подразделения Росгвардии обнаружили месторасположение более 400 операторов БПЛА противника на территории ЛНР. Об этом ИА REGNUM 17 ноября заявили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы на задании Фото пресс-службы Росгвардии

По уточнённой информации, большинство операторов БПЛА уничтожены артиллерией.

«Изьято 14 птур, порядка 50 гранатомётов, более 3 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, около 1000 противотанковых мин и почти 85 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, а также выстрелы к гранатомётам и наркотические вещества», — отметили в Росгварди.

Кроме того, удалось задержать четверых военнослужащих ВСУ и 10 человек, причастных к деятельности националистических организаций, а также уничтожить четыре танка, шесть минометов и 11 единиц бронетанковой техники.

Добавим, что всего в течение месяца в ЛНР росгвардейцы провели более 700 поисковых и разведывательно-поисковых мероприятий, около 400 адресных мероприятий и выполнили более 1100 задач инженерной разведки.