Харьков, Бывш. УССР, , 12:20 — REGNUM На одном из объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе захваченной режимом Киева Харьковской области прогремел взрыв. Об этом 17 ноября сообщил глава так называемой прокиевской военной администрации региона Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Взрыв (сс) Will Russell

«Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе», — написал он в своём сообщении.

При этом Синегубов также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявил, он может согласиться на возобновление транзита аммиака через территорию б. УССР в случае обмена пленными по формуле «всех на всех».