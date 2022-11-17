17 ноября 2022 | Время чтения 7 мин

Дело о крушении самолёта Malaysia Airlines в небе над Донбассом: как следствию оказались не нужны факты

Евгений Цоц, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, Окружной суд Гааги вынес решение по делу о крушении Boeing-777, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом. Судья постановил, что малазийский лайнер был сбит из ЗРК «Бук». Отмечается, что борт MH17 был сбит ракетой, запущенной со стороны Первомайского, где находились силы ополчения Донецкой Народной Республики.

Крушение самолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья рассказал, что ракета, которая нанесла повреждения воздушному судну, была российского производства.

Авиакатастрофа пассажирского самолёта Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, произошла 17 июля 2014 года на востоке территории б. УССР в разгар «антитеррористической операции», которую проводил Киев против русского населения Донбасса. При крушении лайнера погибли все 298 человек, находившиеся на его борту, в том числе 193 гражданина Нидерландов, 43 — Малайзии и 27 — Австралии, а также жители Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Самолёт упал неподалёку от населённого пункта Грабово Горловского района Донецкой Народной Республики. Киевский режим сразу же обвинил в случившемся ополчение ДНР. В республике ответили, что не имеют для такого удара технических возможностей. По данным Российской Федерации, самолёт сбила ракета киевских формирований.

18 июля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предложил создать комиссию по расследованию катастрофы. 21 июля Совбез ООН единогласно принял резолюцию, в которой требовал провести всестороннее и независимое расследование трагедии.

Обломки самолёта рейса MH17 Osce.org

После обращения Киева к ряду иностранных государств началось международное расследование авиакатастрофы. Основную роль взяли на себя Нидерланды, потерявшие в результате крушения лайнера больше всего граждан. Амстердам взаимодействовал с другими странами, а также ООН и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). 28 июля нидерландские власти заключили с киевским режимом соглашение о международной миссии защиты расследования крушения авиалайнера. После это к месту падения самолёта прибыли международные эксперты и представители силовых структур. Сбор обломков завершили в апреле 2015 года.

7 августа 2014 года начала работу Совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, а также киевского режима. Спустя несколько месяцев, в декабре 2014 года, в состав группы включили представителей Малайзии. Одновременно проводилось два расследования — техническое, позволявшее установить причины крушения, и уголовное для привлечения к ответственности виновных.

В предварительном отчёте, представленном 9 сентября 2014 года властями Нидерландов, говорилось, что самолёт развалился в воздухе из-за повреждений, вызванных «внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов». Также неофициально было высказано предположение, что лайнер мог быть сбит с земли.

Обломки самолета MH17 Osce.org

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года сообщил, что борт MH17 потерпел крушение после взрыва ракеты серии 9М38, который произошёл снаружи самолёта слева от кабины пилотов. Также утверждалось, что ракету выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», а боеголовка приблизилась к лайнеру встречным курсом. В Совбезе Нидерландов заявили, что для определения точного места запуска ракеты требуется дополнительное расследование.

Предварительное заключение Совместной следственной группы было опубликовано 28 сентября 2016 года. В нём говорилось, что самолёты сбили с территории возле населённых пунктов Первомайское и Снежное, находившихся в дни трагедии под контролем ополчения. Также утверждалось, что ракета была выпущена из ЗРК «Бук», прибывшего из России. 24 мая 2018 года международная группа объявила, что сбивший Boeing-777 ЗРК принадлежал дислоцированной в Курске 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России. 19 июня 2019 года были названы четверо подозреваемых — граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также житель территории бывш. УССР Леонид Харченко. Их заподозрили в транспортировке ЗРК и запуске ракеты. В качестве обоснования следователи использовали открытые источники — публикации в социальных сетях, материалы СМИ. 14 ноября 2019 года следователи заявили о причастности к происшествию России. Они рассказали о якобы перехваченных переговорах представителей Донбасса и российских чиновников.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём подозреваемым по данному делу, а 9 марта начался судебный процесс. Интересы обвиняемого Олега Пулатова представляют адвокаты из Нидерландов и России. Гиркина, Дубинского и Харченко судят заочно. Рассмотрение дела по существу проходит с 8 июня 2021 года.

Место крушения рейса MH17 Ministerie van Defensie

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить обвиняемых к пожизненному заключению. Защита Пулатова обратила внимание, что линия гособвинения полностью построена на показаниях анонимных свидетелей, что не позволяет оценить достоверность их показаний. Однако в прокуратуре настаивают, что анонимность требуется для безопасности этих людей.

Защита Олега Пулатова уверена, что у следствия нет ответов на многие вопросы. В частности, неизвестно, какой именно «Бук» использовался, кто именно запустил ракету и почему был отдан такой приказ.

При этом в ходе судебного следствия и слушаний отсеяли всех свидетелей, которые не подтверждают версию международной группы. Например, не стали заслушивать жителей населённого пункта Амвросиевка, где летом 2014 года находились киевские войска. Все свидетели, лично видевшие запуск ракеты, были отведены.

В октябре 2015 года подробный российский концерн «Алмаз-Антей» представил результаты натурных экспериментов, которые определяют причину и показывают виновных в крушении малазийского лайнера. Компания провела ряд испытаний. В первом при помощи конструкции из железных щитов, имитировавшей воздушное судно, программным путём определялось место пуска ракеты исходя из характера полученных повреждений. На заключительном этапе в натурном эксперименте использовался списанный самолёт Ил-86, максимально подходящий по аэродинамическим и другим параметрам под модель упавшего Boeing-777.

«Суперкомпьютер обработал более 14 миллионов возможных вариантов, были определены параметры компенсации динамического и статического положения объектов — ракеты и самолёта. Был осуществлен подрыв ракеты 9М38М1 с боевой частью 9Н314М. В результате эксперимента была опровергнута предварительная версия международной комиссии о том, что запуск осуществлялся из района Снежного, поскольку характер повреждений самолета при таких углах подлёта ракеты оказался совсем иным, нежели то, что мы наблюдаем на фюзеляже «Боинга» в реальности», — говорилось в заявлении концерна.

Также российские эксперты обратили внимание, что характер повреждений MH17 соответствует удару не модифицированной ракеты 9М38М1, а её предыдущей версии 9М38. Такие изделия не поставлялись в армию с 1986 года, а срок годности последнего закончился в 2011 году. Однако такие изделия могут храниться на складах на территории бывш. УССР.

Комментируя действия международной группы, МИД России назвал обвинения голословными, а само расследование — предвзятым, однобоким и переполненным двойными стандартами. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что следствие проигнорировало эксперимент «Алмаз-Антея». Кроме того, оно не попросило США показать данные со спутников, со слов американцев, зафиксировавших момент пуска ракеты.

Генпрокуратура России передала Нидерландам данные российских радаров, из которых следовало, что, если бы ракета летела именно так, как утверждают следователи, усть-донецкий локатор «Утёс-Т» зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта. Анализ проводился как с использованием формата «первичной регистрации», так и в формате ASTERIX.

«С учётом неопровержимого и объективного характера таких данных, как первичная радиолокация, Россия в очередной раз призвала Нидерланды в обязательном порядке принять в расчет направленную информацию и учесть её в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов Совместной следственной группы», — сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Также российские прокуроры предоставили гособвинению документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук» принадлежала киевскому режиму и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Однако и эту информацию Нидерланды проигнорировали.

Ситуация, в которой обвиняемый известен заранее, повторилась на днях во время инцидента на польской ферме, когда ракета системы ПВО попала в трактор. Внимательные читатели СМИ сразу же разглядели в обломках кусок ракеты С-300, которая не используется для нанесения ударов. Тем не менее это не помешало ряду западных лидеров сразу же обвинить Россию.

Так, премьер Нидерландов Марк Рютте продолжал обвинять Россию даже после того, как выяснилось, что ракету запустили киевские войска.

«Мы продолжаем поддерживать [киевский режим] в его обороне от российской агрессии», — написал Рютте на личной странице в Twitter.