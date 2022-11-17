Донецк, 17 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Донецке из-за обстрелов ВСУ поврежден детский сад, сообщил 17 ноября мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко — повреждено остекление пластиковых окон», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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