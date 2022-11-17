Севастополь, 17 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в акватории бухты Гильзовая в Севастополе. Работа проводилась в течение 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю Поднятые боеприпасы

«Своё называние бухта получила именно из-за большого скопления боеприпасов: в годы Великой отечественной в её водах и на берегу велись ожесточённые бои. Обследовать её дно и очищать от взрывоопасных предметов водолазы МЧС России начали в 2021 году. Второй сезон работ стал ещё более плодотворным, чем первый», — уточнили в ведомстве.

Работы в этом году спасатели начали в мае и завершили в конце октября. Всего в этом году в акватории бухты нашли и обезвредили более четырёх тысяч взрывоопасных предметов: артиллерийских снарядов, миномётных мин, гранат, инженерных боеприпасов.

В некоторых случаях уничтожение боеприпаса на специальной площадке было невозможно. Так, в конце октября на месте обнаружения ликвидировали обнаруженную в бухте на глубине десяти метров 250-килограммовую авиационную бомбу немецкого производства.