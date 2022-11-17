Самара, 17 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Шестерых бывших сотрудников полиции признали виновными в совершении преступлений в Самарской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Naukrinama.com За решеткой

В суде было установлено, что с 2015 года по 2017 год обвиняемые бывшие оперативные сотрудники отдела полиции № 9 УМВД России по городу Самаре после получения сведений о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, осуществляли задержание этих граждан, как правило, по месту жительства.

«При этом у части задержанных при себе либо в жилище действительно имелись наркотические средства, которые изымались сотрудниками полиции в отсутствии понятых, а также без составления необходимых процессуальных документов. После того как задержанные доставлялись в отдел полиции, оперативными сотрудниками вызывались граждане из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве «закупщиков» и «понятых», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что после этого фигуранты уголовного дела фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотиков, на основании которых в дальнейшем органами следствия МВД в отношении указанных лиц были расследованы уголовные дела, а судом вынесены обвинительные приговоры.

По данным фактам в отношении шестерых бывших сотрудников полиции были возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что в ходе следствия были допрошены свыше 60 свидетелей, проведено более 30 экспертиз, 20 очных ставок, 47 осмотров места происшествия, 13 проверок показаний на месте. Материалы дела насчитывают 120 томов.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого, обвиняемые признаны виновными в совершении мошенничества, превышения должностных полномочий, незаконного оборота наркотиков, фальсификации доказательств. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет трех месяцев до шести лет в колонии общего режима.