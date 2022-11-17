Москва, , 12:21 — REGNUM В повторный прокат 17 ноября 2022 года выходит отреставрированный и воссозданный в формате 4K фильм «Вокзал для двоих». Об этом сообщается на сайте телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Проводник поезда Цитата из к/ф «Вокзал для двоих». Реж. Эльдар Рязанов. 1982. СССР

Выход картины приурочен к 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Отмечается, что цвет и звук фильма воссозданы в первоначальном виде.

Напомним, премьера «Вокзала для двоих» состоялась в 1983 году. Главные роли в ленте сыграли Людмила Гурченко, Олег Басилашвили и Никита Михалков.

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