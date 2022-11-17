Газа, Палестина, 17 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Движение ХАМАС, являющееся фактической властью в секторе Газа, принимает дополнительные меры по борьбе с наркотрафиком. Об этом 17 ноября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По данным журналистов, на улицах городов устанавливаются дополнительные КПП, на которых производится досмотр местных жителей. Кроме того, члены ХАМАС проводят внезапные ночные обыски и облавы с целью ликвидации наркопритонов.

Отмечается, что наркотики доставляются на территорию Газы контрабандой. Преступники используют коммерческие грузовики, въезжающие на территорию сектора из Израиля через КПП Керем-Шалом, а также морским путём — из Египта. Объёмы поставок постоянно увеличиваются, что вынуждает ХАМАС принимать дополнительные полицейские меры.

По оценке местных властей, по итогам 2022 года объём торговли наркотиками в секторе Газа достигнет $2,5 млн.