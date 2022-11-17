Москва, 17 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Переход на ГОСТы не может произойти одномоментно, полки магазинов опустеют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочная продукция на полках магазина

В Совете Федерации предложили на законодательном уровне отказаться от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и вернуться к требованиям ГОСТа.

«К сожалению, сегодня полная и одномоментная реализация всего этого невозможна. Полки магазинов просто опустеют в момент, и продукты резко подорожают», — заявил Нилов.

В России качественной продукции практически не осталось, констатировал парламентарий.

«Куда ни придешь, смотришь этикетки, и можем наблюдать, что туда добавляют, чтобы снижать себестоимость производимой продукции. Мы должны бороться за качественное питание, мы должны бороться за здоровье нации», — заявил Нилов.

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