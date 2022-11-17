Вашингтон, , 12:12 — REGNUM 17 ноября в Австралийском пресс-клубе прошла пресс-конференция отставного генерал-майора армии США Джона Дэвиса, который среди прочего заявил, что «традиционные конфликты по-прежнему вызывают озабоченность», но в современном мире они менее вероятны. Об этом пишет газета The Guardian.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не утверждаю, что традиционные конфликты ушли в прошлое и больше не повторятся. Очевидно, они все еще вызывают беспокойство. Но традиционный конфликт между крупными державами, вероятно, намного менее вероятен, если наши противники смогут увидеть эффективное использование возможностей … и смогут подорвать и ослабить нас и получить преимущество над нами … не вызывая того, что мы рассматриваем как традиционный вооруженный конфликт. Я думаю, что мы должны признать это», — сказал Дэвис.

Джон Дэвис также отметил, что «противники» США, включая Китай, Россию, Северную Корею и Иран, изучали, что Америка делала в информационной войне и киберпространстве в конце 1990-х годов, и усвоили уроки.

«Наши противники вложили значительные средства в разработку и внедрение средств информационной войны. А киберпространство стало одним из самых продуктивных инструментов в арсенале средств ведения информационной войны», — заметил отставной генерал-майор.