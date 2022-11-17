Кишинёв, , 12:13 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Шор» Илар Шор направил в Высший совет прокуроров Молдавии запрос с требованием аннулировать результаты конкурса, на котором главой Антикоррупционной прокуратуры республики избрали прибывшую из США Веронику Драгалин. Об это он 17 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илан Шор Чурбан

Основанием для этого стала слитая в сеть переписка министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко. В представленных сообщениях от его имени приводятся указания, как предоставить Драгалин неконкурентное преимущество. Якобы это было сделано по указанию МВФ.

«Разговоры между высокопоставленными госслужащими из [правящей партии «Действие и солидарность»] PAS, появившиеся в публичном пространстве, доказывают, однако, что они настоящие узурпаторы, воры, коррупционеры, дающие указания судьям, люди, назначающие прокуроров, занимающиеся схемами, махинациями и аферы», — сказал Шор в видеообращении.

Он также потребовал привлечь к ответственности тех, кто участвовал в этом «беззаконии».

Напомним, ранее Литвиненко подтвердил подлинность слитых данных, но заявил, что они якобы были вырваны из контекста, перемешаны и сфальсифицированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве прошла акция «Антикоррупционная прокуратура глуха, слепа и нема»