Канберра, , 12:10 — REGNUM 17 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз продолжил дипломатическую работу на саммите G20 на Бали, проведя встречи со своими коллегами из некоторых стран. О подробностях написала газета The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

В частности, Альбаниз встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и лидером Великобритании Риши Сунаком, которые вступили в должность только в прошлом месяце.

Впоследствии премьер-министр Австралии сказал, что поздравил Мелони с ее победой, а также обсудил укрепление торговых отношений между двумя странами.

Напомним, что самой главной встречей Альбаниза на саммите G20 стала 32-минутная встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. В Австралии это рассматривается как начало процесса по стабилизации отношений между Канберрой и Пекином.