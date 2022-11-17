Шерегеш, Кемеровская область, , 12:10 — REGNUM В Кемеровской области стартовал туристический проект по созданию всесезонного города-курорта «Новый Шерегеш». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, объявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузбасский Шерегеш t. me/tsivilev_live

«Реализацию проекта «Новый Шерегеш» обсудили на совещании в Минстрое России, — уточнил глава Кузбасса. — Это будет всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, ориентированный на семьи с детьми, активную молодёжь, бизнес-туристов».

По его словам, на федеральные средства в Таштагольском районе построят две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Номерной фонд и рекреационные зоны планируется создать уже на средства инвесторов. Первые гостиницы должны появиться к 2026 году. Размер финансирования — около 3,6 млрд рублей.