Донецк, 17 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 17 нояборя в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 ноября боевики ВСУ обстреляли Макеевку.

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