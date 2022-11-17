Вашингтон, 17 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Падения одной или двух ракет системы С-300, принадлежащей киевскому режиму, привели к взрывам на востоке Польши 15 ноября. Таковы данные американской разведки, пишет 17 ноября газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Взрывы в Польше, по заключению Варшавы, США и других западных официальных лиц, вероятно произошли из-за «шальной ракеты ПВО», говорится в публикации.

Разведсообщество США располагает данными, которые подтверждают, что взрыв в Польше произошел из-за «как минимум одной или двух [киевских] ракет зенитно-ракетных комплексов SA-10, сбившихся с курса».

Такие ракеты более старые и менее надёжные, чем наземные системы противоракетной обороны, такие как NASAMS, которые Киев получил от Запада, указано в статье.

В США и странах НАТО система С-300 имеет кодификацию SA-10.

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