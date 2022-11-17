Канберра, , 12:18 — REGNUM 17 ноября в Австралийском пресс-клубе прошла беседа с журналистами с участием отставного генерал-майора армии США Джона Дэвиса, которого спросили о недавней хакерской атаке на крупнейшего частного страховщика Австралии Medibank. О подробностях написала газета The Guardian.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в Австралийской федеральной полиции заявили, что хакеры якобы являются «русскими по происхождению».

«Знаете, если такая страна, как Россия… например, видит происходящее со стороны преступной организации в интересах достижения благоприятных для этой страны целей, то она вполне может просто закрыть на это глаза. И знаете, если они отказываются что-либо с этим делать, то они тоже являются преступной организацией … С ними связана целая куча возможностей анонимности и отрицания подобного рода действий», — предположил Дэвис.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия будет и впредь проводить инициативы по запрету размещения оружия в космосе и защите киберпространства.