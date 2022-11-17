Тамбов, , 12:04 — REGNUM Проезд в общественном транспорте повысится с 1 декабря в Тамбовской области, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Тамбов. Бульвар Энтузиастов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Проезд в автобусах и троллейбусах будет стоить 25 рублей при оплате наличными и 23 рубля — при пользовании банковской картой.

Предыдущее повышение тарифа в регионе проходило в 2019 году, с того времени поездка в общественном транспорте стоит 20 рублей по карте и 22 рубля за наличные деньги.