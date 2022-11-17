Лондон, 17 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Слова главы режима Киева В. Зеленского о том, что падение ракеты ПВС ВСУ на территории Польши якобы произошло из-за российских ракетных атак, вызвало критику со сторону читателей британской газеты Daily Mail.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Большая часть пользователей британского издания сочла, что Зеленский намеренно хочет втянуть весь мир в конфликт на территории б. УССР и спровоцировать этим ядерную войну.

«Зеленский — безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис», — написал пользователь с ником Terminator65.

«Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он отказался вести переговоры, и мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк», — поддержал его Sassy Sussex.

«Сбросил маску и показал свое истинное лицо. Актер слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек», — возмутилась читатель Theresa Green 21.

«Россия тут не при чём. Зеленский жаждет войны», — констатировал DPWHants.

«Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже этого не признаёте», — посетовал читатель Darver.

«Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт. Кстати, если [Киев нанёс] удар по Польше, участнице НАТО, то альянс должен нанести ответный удар по Киеву, а не по России», — заключил Wm. Cobbett.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что он намерен вести переговоры с Россией в открытом формате, свидетельствует о его неготовности к ним и желании превратить их в балаган.