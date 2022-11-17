Москва, 17 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Перенос на 1 декабря 2022 года повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги абсолютно несвоевременно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Напомним, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года, предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

«Надо оставлять повышение пока, как оно планировалось, на июль будущего года, а там посмотрим. И думаю, что в своих консультациях с правительством мы еще раз эту позицию обозначим. Нам сейчас не время бить по благосостоянию граждан», — сказал Слуцкий.