Смоленск, , 12:01 — REGNUM В Смоленской области 178 жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, возвращены домой. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский в тг-канале по итогам очередного заседания областной призывной комиссии, состоявшегося 16 ноября.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Так, на заседании были отменены решения районных призывных комиссий о мобилизации в отношении десяти человек. В то же время ещё 15 рассмотренных решений оставили в силе из-за отсутствия законных оснований. Два обращения решено рассмотреть повторно после более детальной проработки ситуации.

«В целом, за это время в Смоленской области принято 178 решений об отмене мобилизации. Наша приоритетная задача — исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, вернув домой неправомерно мобилизованных», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась в конце октября. В ряде регионов до сих пор рассматриваются заявления мобилизованных о допущенных комиссариатами ошибках. В Липецкой области один из районных военкомов лишился должности из-за большого числа таких ошибок.