Канберра, 17 ноября 2022, 12:04 — REGNUM 17 ноября поступила информация, что военная хунта, захватившая власть в Мьянме, решила амнистировать порядка 6 тыс. человек. Среди отпущенных числится австралийский профессор Шон Тернелл, освобождение которого впоследствии прокомментировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета The Guardian.
Так, Вонг обратила внимание общественности на то, что знает о сообщениях об освобождении австралийского ученого Шона Тернелла из тюрьмы в Мьянме, но заявила, что правительство Австралии не будет давать дальнейших комментариев.
«Профессор Тернелл остается нашим главным приоритетом. Поэтому на данном этапе мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказала Вонг.
Напомним, что захват власти военными в Мьянме случился в феврале 2021 года.