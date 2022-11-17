Канберра, 17 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. 17 ноября поступила информация, что военная хунта, захватившая власть в Мьянме, решила амнистировать порядка 6 тыс. человек. Среди отпущенных числится австралийский профессор Шон Тернелл, освобождение которого впоследствии прокомментировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета The Guardian.

ReflectedSerendipity Мьянма

Так, Вонг обратила внимание общественности на то, что знает о сообщениях об освобождении австралийского ученого Шона Тернелла из тюрьмы в Мьянме, но заявила, что правительство Австралии не будет давать дальнейших комментариев.

«Профессор Тернелл остается нашим главным приоритетом. Поэтому на данном этапе мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказала Вонг.

Напомним, что захват власти военными в Мьянме случился в феврале 2021 года.