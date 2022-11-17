Анадырь, 17 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На Чукотке устанавливают мемориальные доски в память погибшим в ходе спецоперации землякам. Спортивные соревнования будут посвящать бойцам.

Дарья Драй, ИА REGNUM Память

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«Любые потери среди наших защитников — большая утрата и боль. Мои искренние соболезнования семьям погибших парней. Мы в неоплатном долгу перед вами. Будьте уверены в поддержке со стороны правительства и жителей округа по всем вопросам. Мы будем хранить светлую память о наших героях. Уже есть инициативы. В Амгуэме жители установили мемориальную доску на здании школы в память об Анатолии Артамонове, а в Эгвекиноте одной из улиц будет присвоено имя Героя Аймира Миягашева. Окружные спортивные соревнования предложили проводить в память о наших защитниках. Поддерживаю. Нам довелось жить в одно время с героями, и память о них нужно передать следующим поколениям», — написал в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации, при исполнении воинского долга погибли два участника, мобилизованные из Чукотского автономного округа. Рядовые Дамир Кикик и Николай Мамонтов представлены к государственным наградам.