Москва, , 11:59 — REGNUM Законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров перед банками коллекторам разработают депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Фракция внесет законопроект: мы запретим передавать коллекторам информацию о долгах, которые есть у пенсионеров», — сказал Нилов.

Таким образом, он предлагает запрещать в России коллекторскую деятельность поэтапно.

Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них «пьют кровь до гробовой доски», это нужно прекратить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.