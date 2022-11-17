Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Екатеринбурге задержали местного жителя, который выстрелил в бездомного из страйкбольного автомата. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского УМВД.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в подъезде одного из домов на улице Бебеля. Местному жителю не понравилось, что бездомный грелся в помещении. Мужчина вернулся в квартиру, взял страйкбольный автомат и выстрелил в бездомного в упор. Пуля попала в глаз. Мужчину госпитализировали, однако спасти его зрение не удалось.

Личность стрелявшего уже установили. Им оказался местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков. Уральца заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.