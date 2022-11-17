Москва, 17 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В России продолжится тенденция к подорожанию интернет-рекламы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Это прежде всего связано с сокращение числа рекламодателей, — констатировал он. — Значительный объем рынка интернет-рекламы приходился на западные компании. После их ухода с российского рынка объем рынка интернет-рекламы резко снизился. В свою очередь, рекламные агентства, пытаясь сохранить докризисный уровень доходности, поднимают цены, чем еще больше отталкивают рекламодателей от этого сегмента. В среднем можно прогнозировать, что темп роста цен на интернет-рекламу в текущем году составит 25-30% по сравнению с ростом цен в сегменте традиционной рекламы в 10-17%. В условиях роста цен на интернет-рекламу в диапазоне 25-30% в ближайшие 6-9 месяцев спрос на этот вид рекламы продолжит снижение в диапазоне 8-10% в месяц».

При этом он подчеркнул, что, несмотря на высокую степень проникновения интернета в целом в России, эффективность интернет-рекламы и до кризиса была невысока.

«Это в основном объясняется отсутствием у большинства предпринимателей представлений об особенностях работы с интернет-аудиторией. Другим важным аспектом стало отсутствие единых стандартов интернет-рекламы, что также отпугивает потенциальных рекламодателей. А также сложностью размещения и контроля эффективности интернет-рекламы со стороны рекламодателя», — объяснил Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в России спрос на рекламу в интернете не только сохранится, но и будет увеличиваться ежегодно не менее чем на 11%.