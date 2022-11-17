Канберра, 17 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Несмотря на начало дипломатического диалога между Австралией и Китаем, Канберра по-прежнему будет продолжать отстаивать принципы свободы навигации. Об этом, как пишет газета The Guardian, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз в ходе пресс-конференции 17 ноября.

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«В течение этого года вы много говорили о поведении китайских военных в Южно-Китайском море … преследовании и слежке за австралийскими кораблями и самолетами … Считаете ли вы прекращение этих действий необходимым для возобновления китайско-австралийских отношений?» — прозвучал вопрос.

«Как торговое островное государство мы очень зависим от этих путей, и большая часть нашей торговли на самом деле идет через Южно-Китайское море, поэтому мы участвуем в деятельности, которая утверждает порядок, основанный на правилах … Теперь мы понимаем, что при этом время от времени происходит взаимодействие с китайскими военными, и все, что мы когда-либо говорили заключается в том, что мы хотим убедиться, что это делается профессионально и безопасно», — ответил Марлз.

«Думаю, что и в будущем мы будем стремиться продолжать нашу законную деятельность по отстаиванию свободы судоходства», — добавил министр.