Киев, , 11:57 — REGNUM Пётр Порошенко пожаловался, что его не выпускают за пределы территории бывш. УССР. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто в мире не понимает, зачем они это делают. Например, сегодня я как раз разговариваю с Кличко, мэром Киева, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими, потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Почему? Потому что это грязная игра политиков», — отметил он.

Кроме того, он пожаловался «Майклу Макфолу» на уголовные дела, которыми Владимир Зеленский «атакует» его: «В том числе по обвинению в государственной измене, что чрезвычайно глупо. И, к сожалению, он продолжает эту игру сейчас. Это что-то совершенно иррациональное, этого никто не может объяснить».