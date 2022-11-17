Таринкот, Афганистан, 17 ноября 2022, 11:56 — REGNUM В афганской провинции Урузган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала избили, а затем заключили в тюрьму жителей деревни Вараг в уезде Гизаб из-за судебного иска. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма
Тюрьма
Pixabay.com

Инцидент произошёл после того, как местные представители радикалов, получив деньги от человека по имени Захир Хан, заявителя по иску, вызвали к себе жителей кишлака Вараг.

Источник рассказал изданию о том, что эти люди были вызваны по повестке, а затем подверглись избиению и аресту за то, что отстаивали свои права.

По словам собеседника газеты, приказ о незамедлительной явке восьми жителей кишлака был отдан службой безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Гизаб.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гизабе пока не комментировали этот вопрос.

Следует отметить, что сообщения об избиении граждан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публиковались и раньше.