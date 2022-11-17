Таринкот, Афганистан, 17 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала избили, а затем заключили в тюрьму жителей деревни Вараг в уезде Гизаб из-за судебного иска. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Тюрьма

Инцидент произошёл после того, как местные представители радикалов, получив деньги от человека по имени Захир Хан, заявителя по иску, вызвали к себе жителей кишлака Вараг.

Источник рассказал изданию о том, что эти люди были вызваны по повестке, а затем подверглись избиению и аресту за то, что отстаивали свои права.

По словам собеседника газеты, приказ о незамедлительной явке восьми жителей кишлака был отдан службой безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Гизаб.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гизабе пока не комментировали этот вопрос.

Следует отметить, что сообщения об избиении граждан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публиковались и раньше.