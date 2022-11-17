Вашингтон, 17 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Американская актриса Кимберли Херрин умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщает портал E! News.

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Причина смерти артистки не уточняется. Родственники Херрин долгое время не распространялись о произошедшем.

Напомним, Кимберли Херрин получила известность благодаря съемкам в «Охотниках за привидениями» и «Полицейском из Беверли-Хиллз 2». Помимо работы в кино, Херрин занималась модельной деятельностью.