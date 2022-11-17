Пекин, , 11:54 — REGNUM Слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо из видео с саммита G20 не стоит воспринимать как критику, обвинения или угрозы. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, а также выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела других государств. Причины сложностей в китайско-канадских отношениях в последние годы «очень ясны, и ответственность лежит не на китайской стороне», добавила дипломат.

Взаимное уважение является основой межгосударственных отношений, Канада должна придерживаться «духа стремления к поиску точек соприкосновения при сохранении разногласий», отметила она.

«Вместе с тем, хотела бы сказать, что упомянутое вами видео действительно является фрагментом краткой беседы лидеров двух стран во время саммита G20, это нормально, и я полагаю, это не следует интерпретировать как-то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет», — сказала Мао Нин на брифинге.

Напомним, ранее The Globe and Mail сообщило, что просочившиеся в СМИ нюансы переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо — это не то, что ожидал от этой встречи и от отношений в целом председатель КНР Си Цзиньпин.

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