Пекин, 17 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо из видео с саммита G20 не стоит воспринимать как критику, обвинения или угрозы. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Она подчеркнула, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, а также выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела других государств. Причины сложностей в китайско-канадских отношениях в последние годы «очень ясны, и ответственность лежит не на китайской стороне», добавила дипломат.

Взаимное уважение является основой межгосударственных отношений, Канада должна придерживаться «духа стремления к поиску точек соприкосновения при сохранении разногласий», отметила она.

«Вместе с тем, хотела бы сказать, что упомянутое вами видео действительно является фрагментом краткой беседы лидеров двух стран во время саммита G20, это нормально, и я полагаю, это не следует интерпретировать как-то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет», — сказала Мао Нин на брифинге.

Напомним, ранее The Globe and Mail сообщило, что просочившиеся в СМИ нюансы переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо — это не то, что ожидал от этой встречи и от отношений в целом председатель КНР Си Цзиньпин.

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