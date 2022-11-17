Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM На рынке недвижимости Санкт-Петербурга доля срочных продаж квартир в настоящее время не превышает 2%. Об этом 17 ноября сообщили в агентстве недвижимости «ПРАЙД ГРУПП». По мнению аналитиков, большинство таких объявлений размещено от имени тех лиц, кто покинул Россию.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владельцы недвижимости в Петербурге с 9 по 16 ноября опубликовали 25 тыс. объявлений о продаже квартир в многоквартирных домах. Большинство из них представляют собой однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в целом 14,6 тыс. предложений.

При этом с пометкой «срочно» выставлено всего 1,84% от всех объявлений. На сегодняшний день на рынке имеется 460 объектов жилой недвижимости, которые хотят продать в срочном порядке. Большинство в сегменте срочных продаж также занимают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в целом 299 предложений.

«Сегодня на рынке появляются квартиры уезжающих. Опознать такие объекты можно не только по слову «срочно», но и, например, по фразам «продаёт жена» или «продаёт знакомая». В этих лотах, как правило, присутствует небольшой дисконт», — отметил гендиректор агентства недвижимости Алексей Бондарев.

Напомним, по данным «ЦИАН», на начало ноября в Петербурге было около 1200 объявлений по продаже жилья в срочном порядке (четвёртое место среди городов России). Всего по стране на начало ноября было 12,5 тыс. объявлений о срочной продаже квартир. Аналитики связали это с событиями второй половины сентября, когда была объявлена частичная мобилизация.

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