Югорск, Югра, 17 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход процессуальной проверки по расселению жильцов аварийного дома в городе Югорске (ХМАО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Информационном центре СК России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

В социальной сети «ВКонтакте» была опубликована жалоба на бездействии властей города Югорска по расселению деревянного шестиквартирного дома 1986 года постройки. Дом заселённый преимущественно инвалидами и пенсионерами старше 70 лет. Здание признано аварийным в 2019 году, но до сегодняшнего дня местная администрация не предпринимает мер для расселения опасного для жизни и здоровья людей жилья. Многочисленные обращения жильцов в надзорные и другие органы власти результатов не принесли.

В СУ СК России по ХМАО по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКО по ХМАО Михаилу Мокшину принять меры к восстановлению прав жильцов дома, а также подробно доложить о результатах проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лишь после обращения к председателю СКР с мёртвой точки сдвинулось дело дольщиков Сургута, которым застройщик предоставил аварийные квартиры в новостройках ещё в 2018 году. В отношении должностных лиц муниципалитета возбуждено уголовное дело о халатности.