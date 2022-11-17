Каракас, , 11:53 — REGNUM Венесуэла категорически отвергла резкую критику в адрес Катара за проведение чемпионата мира по футболу, которая усиливается по мере приближения турнира. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на МИД Венесуэлы.

Стенд Катара на Экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что такие действия подрывают тяжелую работу, проделанную страной Персидского залива.

Венесуэла подчёркивает, что спорт является платформой, используемой для передачи идей мира, братства и взаимопонимания между странами мира, и призывает международное сообщество остановить «гегемонистскую, фашистскую и имперскую кампанию».

Страна призывает прекратить призывы к бойкоту главного футбольного события в Катаре и надеется на его прекрасное проведение.