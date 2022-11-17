Каракас, 17 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Венесуэла категорически отвергла резкую критику в адрес Катара за проведение чемпионата мира по футболу, которая усиливается по мере приближения турнира. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на МИД Венесуэлы.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Катара на Экономическом форуме

Отмечается, что такие действия подрывают тяжелую работу, проделанную страной Персидского залива.

Венесуэла подчёркивает, что спорт является платформой, используемой для передачи идей мира, братства и взаимопонимания между странами мира, и призывает международное сообщество остановить «гегемонистскую, фашистскую и имперскую кампанию».

Страна призывает прекратить призывы к бойкоту главного футбольного события в Катаре и надеется на его прекрасное проведение.