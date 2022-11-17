Триполи, 17 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас без объяснения причин отказался выйти из самолёта после своего прилёта в Триполи, а затем улетел обратно. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба МИД Ливии.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

В сообщении, которое приводит РИА Новости, отмечается, что глава МИД ливийского правительства национального единства Наджля Манкуш лично ожидала своего коллегу из Греции в аэропорту.

«Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолёт и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — также указывается в нём.

При этом добавляется, что ливийский МИД порицает такого рода поведение и примет в связи с этим соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что статистические службы Ливии зафиксировали существенный рост торгового обмена с соседним Египтом за последние два года.